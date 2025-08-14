TJSL Jasa Tirta II: Khitanan Massal Gratis Wujud Kepedulian untuk Generasi Sehat

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Sebagai BUMN pengelola sumber daya air yang tak hanya mengalirkan kehidupan melalui jaringan irigasi dan bendungan, Perum Jasa Tirta II (PJT II) juga mengalirkan kepedulian kepada masyarakat melalui program khitanan massal gratis.

Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Kegiatan khitanan massal gratis di Klinik PJT II, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat dan diikuti sekitar 40 anak yang ditemani oleh para orangtuanya pada Kamis (14/8/2025) pagi.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen PJT II dalam mendukung peningkatan kesehatan anak-anak sekaligus mengedukasi pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat yang selaras dengan kesadaran menjaga lingkungan.

“Sejatinya air yang bersih adalah awal dari kehidupan yang sehat. Maka dari itu kami percaya, anak-anak yang tumbuh sehat akan menjadi generasi yang sadar untuk menjaga lingkungannya. Khitanan massal ini bukan hanya tentang tindakan medis, tetapi juga tentang membangun masa depan yang sehat, bersih, dan penuh harapan,” ujar Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.

Imam menuturkan, kegiatan ini sejalan dengan semangat Asta Cita Pemerintah, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerataan pembangunan, serta penguatan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Baca Juga: Chandra Rahmansyah Tinjau Empat Bangunan Penghambat Saluran Air di Harjamukti Depok

Dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, edukasi, dan kepedulian lingkungan, PJT II menunjukkan bahwa kontribusi BUMN dapat menjadi bagian penting dari agenda nasional membangun masyarakat yang lebih maju, sehat, dan tangguh.

Melalui kegiatan ini juga PJT II menegaskan bahwa kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan berjalan beriringan dengan misi perusahaan. Sebagaimana air yang mengalir dari hulu ke hilir, manfaat yang dihasilkan dari kinerja BUMN juga diharapkan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi semua.