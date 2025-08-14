Bertemu Mentan Amran, Dedi Mulyadi Janjikan Sektor Pertanian Serap Puluhan Ribu Pekerja Baru

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi seusai bertemu dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dedi Mulyadi menegaskan, pertemuannya dengan Mentan Amran merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ini adalah bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (14/8/2025).

Dedi menuturkan, salah satu yang dibahas dengan Mentan Amran yaitu peluang menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian.

“Kurang lebih akan direkrut sekitar 23.000 orang tenaga terampil,” katanya.

Kata Dedi, investasi besar akan masuk ke Kabupaten Subang dari dua perusahaan otomotif, VinFast dan BYD. Namun, ia menyoroti status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kawasan tersebut.

“Tadi sudah disebutkan di areal itu ada kalimat LP2B, tetapi sesungguhnya areal sawahnya sudah tidak ada. Namun, kalimat LP2B-nya masih ada di peta data tata ruang,” jelasnya.