JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Bertemu Mentan Amran, Dedi Mulyadi Janjikan Sektor Pertanian Serap Puluhan Ribu Pekerja Baru

Bertemu Mentan Amran, Dedi Mulyadi Janjikan Sektor Pertanian Serap Puluhan Ribu Pekerja Baru

Kamis, 14 Agustus 2025 – 14:41 WIB
Bertemu Mentan Amran, Dedi Mulyadi Janjikan Sektor Pertanian Serap Puluhan Ribu Pekerja Baru - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi seusai bertemu dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dedi Mulyadi menegaskan, pertemuannya dengan Mentan Amran merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:

“Ini adalah bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (14/8/2025).

Dedi menuturkan, salah satu yang dibahas dengan Mentan Amran yaitu peluang menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian.

“Kurang lebih akan direkrut sekitar 23.000 orang tenaga terampil,” katanya.

Baca Juga:

Kata Dedi, investasi besar akan masuk ke Kabupaten Subang dari dua perusahaan otomotif, VinFast dan BYD. Namun, ia menyoroti status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kawasan tersebut.

“Tadi sudah disebutkan di areal itu ada kalimat LP2B, tetapi sesungguhnya areal sawahnya sudah tidak ada. Namun, kalimat LP2B-nya masih ada di peta data tata ruang,” jelasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian Jawa Barat.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kementerian pertanian dedi mulyadi gubernur jawa barat mentan amran lapangan kerja baru sektor pertanian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU