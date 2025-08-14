Chandra Rahmansyah Tinjau Empat Bangunan Penghambat Saluran Air di Harjamukti Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah meninjau empat titik saluran air yang terdapat bangunan di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Chandra mengungkapkan salah satu lokasi yang dikunjungi berada di kawasan Perumahan Raffles Hills.

Berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan adanya fondasi bangunan di atas aliran drainase yang diduga kuat melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) dan berpotensi memicu banjir.

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah melakukan pemanggilan kepada pemilik bangunan. Selanjutnya,akan diberikan surat peringatan untuk dilakukan pembongkaran mandiri,” ucapnya.

“Target saya, September ini sudah beres, sehingga warga tidak khawatir lagi dengan risiko banjir seperti kemarin,” sambungnya.

Selain itu, Chandra juga menyoroti saluran Kali Kompeni yang melintas di kawasan Raffles Hills dan berada di bawah Jalan Transyogi.

Saluran tersebut, mengalami penyempitan dan sedimentasi parah karena tidak pernah dilakukan pengerukan selama lebih dari 20 tahun.

“Sepanjang saluran ini kami petakan ada enam titik banjir. Untuk titik di bawah Jalan Transyogi, kami akan koordinasikan dengan PUPR pusat karena jalannya status nasional. Besok tim dari PUPR akan turun untuk pengecekan gorong-gorong sebelum dilakukan pembenahan,” jelasnya.