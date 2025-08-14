1 Petugas DLH Meninggal di TPS Galuga, DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Perbaiki Sistem Persampahan

JPNN.com

Kamis, 14 Agustus 2025 – 11:30 WIB
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin. Foto: Dok Humpropub DPRD Kota Bogor.

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pascakejadian maut di TPA Galuga yang menelan satu orang korban jiwa dari petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, membuat Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin angkat suara.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bogor harus segera memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kota Bogor. Sehingga timbulan sampah yang dikirimkan ke TPA Galuga bisa lebih terkendali.

"Ini kan gambaran bagaimana pengelolaan sampah yang kurang baik. Sehingga timbulan sampah meningkat dan menyebabkan adanya kejadian duka kemarin," kata Zenal, Rabu (13/8).

Zenal meminta Pemkot Bogor untuk kembali fokus kepada pengolahan sampah yang berawal dari wilayah setingkat RW.

Keberadaan TPS-3R juga diharapkan bisa dimaksimalkan oleh Pemkot Bogor sebagai tempat pengelolaan sampah, sehingga mengurangi jumlah timbulan sampah yang dikirim ke Galuga.

Lebih lanjut, Zenal juga mempertanyakan dimana program-program pengolahan sampah menjadi sumber energi yang dulu sempat dijanjikan.

Zenal juga menilai, aset bidang tanah yang ada di sekitar TPA Galuga harus segera dimaksimalkan. Dimulai dengan pembangunan buffer zone sampai perluasan lahan untuk menimbun sampah.

"TPS-3R yang dulu menjadi ujung tombak kita untuk mengelola sampah harus diaktifkan kembali. Jadi jumlah sampah yang diolah di dalam kota bisa meningkat dan mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke Galuga," jelasnya.

