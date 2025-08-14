3.948 Anak di Kabupaten Bekasi Mengalami Stunting

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menargetkan angka prevalensi stunting berada di bawah 10 persen pada tahun 2025 setelah sukses mencatat penurunan kasus dari 23,2 persen pada 2023 menjadi 18,4 persen hingga 2024.

"Alhamdulillah kami mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting secara virtual hari ini," kata Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti.

Dia mengatakan penurunan angka prevalensi stunting ini merupakan hasil kerja kolaborasi antar organisasi perangkat daerah serta dukungan dari pihak instansi terkait lain seperti Baznas, pelaku industri, perguruan tinggi hingga masyarakat.

Baca Juga: Respons Keras MUI Jabar Soal Ajaran Sesat Umi Cinta di Bekasi

"Prinsipnya, rencana aksi dikerjakan bersama-sama oleh perangkat daerah Kabupaten Bekasi dibantu segenap lintas sektor lain. Semua berkolaborasi terjun ke lapangan, katanya.

Ia menjelaskan delapan aksi konvergensi yang dilakukan meliputi analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan hingga penetapan regulasi di daerah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui aplikasi e-PPGBM 2024, tercatat 3.948 anak mengalami stunting di wilayah itu.

Baca Juga: 50 Anggota Paskibraka Kabupaten Bekasi Mulai Jalani Pemusatan Latihan

Sejumlah faktor menjadi pemicu muncul kasus baru, salah satunya adalah urbanisasi atau dari warga pendatang.

"Jadi yang terpenting bukan hanya menurunkan angka tetapi memastikan anak-anak penderita ini benar-benar terbebas dari stunting," ucapnya.