Kantongi SK Kemenbud, Peneliti Siap Mengungkap Misteri Situs Cagar Budaya Gunung Padang

Kamis, 14 Agustus 2025 – 07:00 WIB
Kantongi SK Kemenbud, Peneliti Siap Mengungkap Misteri Situs Cagar Budaya Gunung Padang - JPNN.com Jabar
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon saat memberikan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Kajian dan Pemugaran Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional Gunung Padang.

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menandatangani Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Kajian dan Pemugaran Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional Gunung Padang.

SK ini diberikan secara langsung kepada Dr. Ali Akbar yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kajian dan Pemugaran Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional Gunung Padang yang berlangsung di kantor Menteri Kebudayaan, Jakarta.

“Tugas Tim Kajian dan Pemugaran ini antara lain melaksanakan kajian mengenai pemugaran, melaksanakan studi teknis, menyusun perencanaan pemugaran, melaksanakan dan melaporkan hasil kajian dan pemugaran Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional Gunung Padang,” kata Menteri Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan.

Situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, mulai diteliti sejak zaman penjajahan Belanda.

Penelitian-penelitian yang dilakukan sejak Indonesia Merdeka menunjukkan peninggalan purbakala ini memiliki nilai yang sangat penting bagi sejarah dan kebudayaan bangsa.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan peninggalan ini sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Berusia ribuan tahun, beberapa bagian dari situs ini mengalami kerusakan alami seperti batu yang patah, rebah, bahkan runtuh.

Kondisi ini menjadi perhatian serius sehingga diperlukan kegiatan pemugaran untuk menjaga kelestarian situs bersejarah ini.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menandatangani SK Pembentukan Tim Kajian dan Pemugaran Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional Gunung Padang
