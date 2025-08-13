Respons Keras MUI Jabar Soal Ajaran Sesat Umi Cinta di Bekasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat merespons keras adanya dugaan aliran sesat yang terjadi di Kota Bekasi.

Ajaran diduga sesat itu dipimpin oleh seorang perempuan berinisial PT yang disapa Umi Cinta.

Ajaran Umi Cinta dinilai sesat karena diduga menyebarkan doktrin bahwa dengan infak Rp1 juta, seseorang bisa masuk surga.

Selain itu, disebutkan juga ibu-ibu yang mengikuti ajaran Umi Cinta itu menentang perintah suaminya, kemudian anak-anak pun jadi berani melawan kepada orang tua.

Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengatakan, doktrin semacam itu tidak bisa dibenarkan.

"Ajaran yang mengajar doktrin masuk surga bisa ditebus dengan uang tidak bisa dibenarkan," kata Rafani, Rabu (13/8).

"Apalagi ini sudah meresahkan, dampaknya jadi seperti ada istri jadi berani melawan suami, kemudian anak ke orang tua," sambungnya.

Lebih lanjut, Rafani mengatakan, fenomena semacam ini bukanlah hal baru.