JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini MPR Dorong Agar Rumah Bersejarah di Rengasdengklok Karawang Jadi Aset Negara

MPR Dorong Agar Rumah Bersejarah di Rengasdengklok Karawang Jadi Aset Negara

Rabu, 13 Agustus 2025 – 22:00 WIB
MPR Dorong Agar Rumah Bersejarah di Rengasdengklok Karawang Jadi Aset Negara - JPNN.com Jabar
Rumah bersejarah yang pernah disinggahi Proklamator RI Soekarno-Hatta di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Rumah bersejarah peninggalan keluarga Djiauw Kie Siong itu tersebut pernah digunakan sebagai tempat persinggahan Soekarno dan M Hatta. Foto: Antara

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan akan menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk membeli rumah bersejarah di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang agar menjadi aset negara.

"Saya akan sampaikan ke pak Presiden Prabowo dan Menteri Kebudayaan agar beliau-beliau yang memikirkan desain selanjutnya," kata Muzani disela kunjungan kerja Pimpinan MPR RI untuk napaktilas ke rumah pengasingan Proklamator RI Soekarno-Hatta di Rengasdengklok dalam rangka memperingati HUT Ke-80 RI di Karawang, Rabu (13/8).

Rumah bersejarah di Rengasdengklok, Karawang yang berlokasi di Jalan Sejarah, Nomor 41, RT 001/09, Dusun Kalijaya, Desa Rengasdengklok Utara, Rengasdengklok merupakan rumah milik Djiauw Kie Siong, seorang petani keturunan Tionghoa yang kini dikuasai oleh cucunya.

Baca Juga:

Keluarga besar atau ahli waris Djiauw Kie Siong sekitar tahun 2010 sempat mematok harga Rp2 miliar saat pemerintah merencanakan pembelian rumah bersejarah yang luasnya mencapai sekitar 1.080 meter persegi.

Namun Pemerintah Kabupaten Karawang, saat itu hanya bisa membayar Rp700 juta, sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di daerah tersebut.

Selama bertahun-tahun, wacana tentang pembelian rumah bersejarah itu terhenti.

Baca Juga:

Saat ditanyakan mengenai hal tersebut, Ahmad Muzani dalam kunjungan kerja ke Karawang menyebutkan kalau mengenai itu akan disampaikan ke presiden dan menteri kebudayaan.

Ia berharap persoalan itu akan ditangani secara serius oleh pemerintah pusat.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk membeli rumah bersejarah di Kecamatan Rengasdengklok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Rumah Bersejarah di Rengasdengklok MPR RI Djiauw Kie Siong presiden prabowo subianto kabupaten karawang Ahmad Muzani presiden soekarno

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU