Rekomendasi Gedung Serbaguna di Bogor, Harga Bersahabat!

Rabu, 13 Agustus 2025 – 20:00 WIB
Potret gedung serbaguna Graha Rivera. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Graha Rivera, gedung serbaguna terbaru yang siap mewujudkan berbagai momen istimewa hadir di kawasan Bogor Nirwana Residence.

Dengan harga mulai dari Rp?9 jutaan, Graha Rivera menyediakan dua ruangan kapasitas hingga 700 orang.

Cocok untuk acara besar, dengan suasana intim dan nyaman, seperti acara pernikahan, ulang tahun, khitanan dan gathering komunitas maupun perusahaan.

Sales Manager Graha Rivera, Fajri Wijayanto mengatakan Graha Rivera hadir sebagai venue modern dan elegan yang siap mendukung berbagai acara spesial.

“Menghadirkan layanan profesional, serta kenyamanan di setiap acara perayaan yang tak terlupakan bagi setiap tamu,” ucapnya.

Berbagai fasilitas disediakan seperti ruang rias, AC, area parkir luas, layanan kebersihan dan keamanan profesional.

“Graha Rivera juga membuka kemungkinan menjalin kerja sama dengan vendor katering, dekorasi dan hiburan lokal,” tuturnya.

Graha Rivera terletak di Bogor Nirwana Residence, dengan akses mudah sekitar 15 menit dari Stasiun Bogor dan tol Jagorawi, serta dekat dengan berbagai destinasi rekreasi seperti The Jungle Waterpark dan Rivera Outbound & Edutainment.

Graha Rivera, gedung serbaguna terbaru yang siap mewujudkan berbagai momen istimewa, yang ada di kawasan Bogor Nirwana Residence
