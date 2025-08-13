Ledakan AC di Pusat Perbelanjaan Depok, Polisi : Satu Teknisi Alami Luka Bakar 50 Persen

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 19:30 WIB
Kapolsek Pancoran Mas, AKP Hartono. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ledakan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan, yang berlokasi di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (13/8) siang.

Diketahui, ledakan tersebut berasal dari instalasi air conditioner (AC).

Kapolsek Pancoran Mas, AKP Hartono mengatakan, bahwa ledakan tersebut berasal dari AC supermarket yang ada di pusat perbelanjaan tersebut.

“Jadi, kami dapat informasi dari masyarakat, bahwa ada ledakan di sebuah pusat perbelanjaan,” ucapnya.

Pihaknya pun langsung mengerahkan anggotanya, untuk mengecek lokasi kejadian.

“Anggota langsung ke TKP, dan benar adanya ledakan tesebut. Dari pihak supermarket sedang melakukan maintenance AC atau isi freon, dan terjadi ledakan,” ujarnya.

Hartono menuturkan, ada satu teknisi yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

“Satu orang korban yang merupakan seorang teknisi AC. Langsung dibawa ke RS Bhakti Yudha untuk penolongan pertama,” jelasnya.

Ledakan AC yang terjadi di pusat perbelanjaan di Depok mengakibatkan satu orang teknisi alami luka bakar sekitar 50 persen
