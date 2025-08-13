Sepanjang 2025 Imigrasi Karawang Tolak 253 Permohonan Paspor Calon PMI Ilegal

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Kabupaten Karawang menolak sekitar 253 permohonan pembuatan paspor pada Januari hingga Juli 2025 karena pemohon terindikasi sebagai calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Keimigrasian Imigrasi Karawang, Ade Irfan menyebutkan sekitar 253 pemohon pembuatan paspor yang ditolak itu terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2025.

"Para pemohon pembuatan paspor yang ditolak mayoritas akan terbang menuju Taiwan, Kamboja dan sejumlah negara di Timur Tengah. Mereka ditolak saat proses wawancara," kata Ade, Rabu (13/8).

Saat sesi wawancara, kata dia, ratusan pemohon tersebut berupaya mengelabui petugas dengan memberikan keterangan palsu, seperti untuk berwisata saat ditanyakan tujuan membuat paspor.

"Selain itu ada juga yang mengaku membuat paspor diajak saudara dan keluarganya di luar negeri. Jadi mereka modusnya mengelabui petugas dengan memberikan keterangan palsu," ujarnya.

Dia mengatakan petugas Imigrasi yang melakukan wawancara itu mencium gelagat aneh dan para pemohon paspor tersebut tidak menjawab pertanyaan dalam wawancara dengan jujur.

Oleh karena itu, kata dia, kemudian pihak Imigrasi setempat langsung meminta surat rekomendasi dan keterangan travel jika benar ingin berwisata.

Selain itu, petugas juga meminta data pendukung berupa penjamin keluarga jika mengaku hendak menemui keluarga di luar negeri.