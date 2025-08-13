AC Pusat Perbelanjaan di Depok Meledak, Atap Rumah Warga Terdampak

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah ledakan terdengar dari sebuah pusat perbelanjaan, yang berlokasi di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (13/8) siang.

Diketahui, ledakan tersebut berasal dari instalasi air conditioner (AC).

Salah satu warga, Samsul Ali mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.

Dirinya menuturkan, bahwa ledakan yang begitu besar hingga mengakibatkan rumah kontrakannya terdampak, lantaran posisinya yang berada di belakang pusat perbelanjaan tersebut.

“Dapur saya pecah atapnya, karena (ledakannya) kencang banget,” ujarnya, Selasa (13/8).

Dia menjelaskan, bahwa pihak pusat perbelanjaan mengaku akan bertanggungjawab atas kerusakan atap rumahnya itu.

“Katanya mau ganti rugi, tetapi untuk sementara mungkin mau ditutup terpal dulu, karena takut hujan,” jelasnya.

Ali menuturkan rumahnya terdampak karena lokasinya memang berada di belakang pusat perbelanjaan dan dekat dengan lokasi ledakan tersebut.