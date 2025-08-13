JPNN.com

AC di Pusat Perbelanjaan Depok Meledak, Satu Teknisi Alami Luka Bakar

Rabu, 13 Agustus 2025 – 17:00 WIB
Rabu, 13 Agustus 2025 – 17:00 WIB
Kapolsek Pancoran Mas, AKP Hartono saat meninjau lokasi kejadian. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah ledakan terdengar dari sebuah pusat perbelanjaan, yang berlokasi di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (13/8) siang.

Diketahui, ledakan tersebut berasal dari instalasi air conditioner (AC) saat dilakukan maintenance.

Salah satu warga, Samsul Ali mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.

Dirinya menuturkan, bahwa ada satu orang yang mengalami lula akibat peristiwa tersebut.

“Ada satu, kayaknya yang betulin (AC),” ucapnya di lokasi.

Ali mendunga korban mengalami luka bakar pada tubuhnya.

“Badannya hitam semua, tetapi masih bisa jalan dipapah. Masih sadar,” ungkapnya.

Kemudian, korban langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis.

Ledakan AC yang terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Depok, mengakibatkan satu orang yang merupakan teknisi mengalami luka bakar pada tubuhnya
