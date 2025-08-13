AC di Pusat Perbelanjaan Depok Meledak, Warga: Bunyinya Seperti Bom!

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 16:30 WIB
Pihak kepolisian saat memasang police line di lokasi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah ledakan terdengar dari sebuah pusat perbelanjaan, yang berlokasi di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (13/8) siang.

Diketahui, ledakan tersebut berasal dari instalasi air conditioner (AC).

Salah satu warga, Samsul Ali mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.

Dirinya menuturkan, bahwa suara ledakan begitu kencang, hingga mengagetkan warga.

“Suaranya kencang. Keras sekali kayak bom,” ucapnya di lokasi.

Setelah mendengar suara ledakan, dirinya pun langsung keluar dari rumah kontrakaknnya.

“Warga juga pada datang, karena memang kencang banget,” ujarnya.

Sementara, Nani mengaku dirinya yang hendak memasak juga merasa kaget, lantaran suara ledakan begitu besar.

