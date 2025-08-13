Bersama 2 Institusi Pendidikan di Jawa Barat Danamon Peduli Siap Wujudkan Pendidikan Berkelanjutan

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 16:00 WIB
Ardiansyah Solaiman (New Ventures and Planning Head Danamon), Roeshartono (Ketua Yayasan Widyatama), Pinastika Junia (RCO Danamon Jawa Barat) dan Prof Dr. H. Dadang Suganda M.Hum (Rektor Universitas Widyatama) berfoto bersama di sela-sela kegiatan Danamon Peduli. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui program Danamon Peduli, sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan bisnis berkelanjutan dengan fokus pada sektor pendidikan.

Pada Mei-Juli 2025, Danamon Regional Jawa Barat melaksanakan rangkaian kegiatan kolaboratif bersama dua institusi pendidikan terkemuka di Bandung, yaitu Universitas Widyatama Bandung dan Sekolah Bina Persada Kota Baru Parahyangan.

Regional Corporate Officer wilayah Jawa Barat, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Pinastika Junia, mengatakan selain komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan finansial nasabah, pemberdayaan karyawan, dan juga masyarakat luas, Danamon juga berkomitmen untuk tumbuh bersama komunitas, termasuk dalam bidang pendidikan.

Melalui Danamon Peduli, pihaknya ingin menjangkau dan memberikan dukungan yang diperlukan civitas academica untuk berhasil dalam kancah global dan era digitalisasi yang semakin kompetitif ini.

"Kami berharap kerja sama untuk pembangunan infrastruktur kedua institusi pendidikan ini dapat menjadi landasan bagi langkah maju untuk bersama mewujudkan masa depan pendidikan yang berkelanjutan untuk semua," katanya.

Rangkaian kegiatan ini dimulai pada 15 Mei 2025 dengan program ubah tata letak (re-layout) Laboratorium Teknik Industri di Universitas Widyatama Bandung, dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas filterisasi dan penampungan air hujan serta literasi keuangan di Sekolah Bina Persada Kota Baru Parahyangan pada 28 Juli 2025.

Dukungan ubah tata letak laboratorium yang diberikan Danamon untuk Universitas Widyatama bertujuan menciptakan ruang yang lebih fungsional, aman, dan efisien bagi mahasiswa dalam mengembangkan kapasitas mereka.

Serah terima dukungan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Roeshartono, Ketua Yayasan Widyatama dan Pinastika Junia, Regional Corporate Officer Danamon wilayah Jawa Barat.

