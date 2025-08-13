Antrean Pelamar Kerja di Restoran Bandung Mengular, Janji Wapres Gibran Dipertanyakan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ratusan pelamar kerja mengantre di depan restoran Jepang yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Mereka berbaris membentuk antrean menunggu namanya dipanggil untuk wawancara posisi pekerjaan yang disediakan restoran tersebut.

Salah seorang pelamar, Rosa (21) mengaku sudah tiba di restoran itu sejak pukul 08.00 WIB. Dia menunggu hampir tiga jam sembari membawa map cokelat berisikan surat lamaran dan daftar riwayat hidup atau curriculum vitae (CV).

Rosa mengaku ini adalah perusahaan kelima yang dia lamar. Empat lamaran sebelumnya belum ada yang lolos.

Dia pun menaruh harapan tinggi pada pekerjaan ini sebab membutuhkan uang untuk membiayai keluarganya.

Dari pengalamannya, Rosa menyebut cukup terkendala dengan syarat minimal tinggi badan yang kerap dia temukan. Apalagi di bidang food and beverages (F&B) yang menurutnya kurang relevan dengan pekerjaan yang dijalani.

“Sebenarnya fifty fifty, menurut aku buat yang nggak berpengalaman pasti susah, tetapi kalau ada pengalaman seenggaknya masih bisa kalau di Bandung, soalnya aku juga beberapa kali dapat panggilan interview,” kata Rosa ditemui JPNN di lokasi, Rabu (13/8/2025).

Menurutnya, kualifikasi syarat lowongan pekerjaan saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kemampuan, salah satunya batas usia pelamar.