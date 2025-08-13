TransJabodetabek Rute D41 Sawangan–Lebak Bulus Ubah Titik Penjemputan-Penurunan Penumpang

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Transjakarta melakukan penyesuaian layanan pada TransJabodetabek rute D41 (Sawangan–Lebak Bulus) mulai Rabu, 13 Agustus 2025.

Perubahan ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari pengguna jalan dan pengendara lain terkait kepadatan lalu lintas di sekitar bus stop BDN arah Lebak Bulus.

Koordinator Wilayah TJ D41, Aris Septedi menjelaskan, bahwa layanan TransJabodetabek rute D41 untuk arah Lebak Bulus yang sebelumnya berhenti di bus stop BDN kini dialihkan ke bus stop pintu tol.

“Langkah ini demi kenyamanan bersama dan untuk meminimalisir kepadatan lalu lintas di titik tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, untuk arah sebaliknya, yakni dari Lebak Bulus menuju Sawangan, pelayanan di bus stop BDN tetap berjalan normal seperti biasa.

Pihak Transjakarta mengimbau masyarakat dan pengguna rute D41, agar memperhatikan perubahan ini, dan memastikan memanfaatkan titik pemberhentian baru yang telah ditentukan.

"Informasi ini juga akan disosialisasikan melalui kanal media sosial resmi layanan pelanggan Transjakarta agar diketahui oleh masyarakat luas," tandasnya. (mcr19/jpnn)