Pos Indonesia dan RestockTech Menjalin Kerja Sama Strategis untuk Dukung UMKM ke Pasar Global

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) bersama anak usahanya, PT Pos Properti Indonesia, resmi menjalin kerja sama strategis dengan RestockTech, perusahaan teknologi di bidang pergudangan dan pemenuhan berbasis digital.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pos Properti Indonesia dan RestockTech mengenai pemanfaatan bangunan milik PT Pos Indonesia (Persero).

Penandatanganan ini bertujuan mendukung ekosistem bisnis tenant Pos Properti sekaligus memperkuat sinergi antar lini bisnis dan mitra strategis.

Kolaborasi ini akan memperkuat infrastruktur logistik dan distribusi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, serta membantu memperluas jangkauan produk lokal ke pasar global.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi peran PT Pos Indonesia dalam ekosistem logistik modern yang terintegrasi dengan teknologi. Dengan jaringan distribusi nasional yang kami miliki, ditambah dukungan fasilitas properti yang dikelola secara profesional oleh Pos Properti, kami optimistis dapat memberikan solusi logistik yang efisien, kompetitif, dan mampu membuka akses pasar global bagi UMKM Indonesia,” kata Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Endy P.R. Abdurrahman dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (13/8/2025).

Menurutnya, kerja sama Ini bukan sekadar kolaborasi bisnis, tetapi juga komitmen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Direktur PT Pos Properti Indonesia, Junita Roemawi menambahkan, momen ini menegaskan komitmen kami dalam akselerasi strategi, memperkuat kolaborasi, dan menjaga konsistensi langkah dalam mencapai target kinerja 2025.

“Sekaligus menghadirkan inovasi ruang bisnis strategis yang mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia,” kata Junita.