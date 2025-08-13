Viral! Asap Panas Berbau Belerang Muncul di Trotoar Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video viral di media soasial yang memperlihatkan kepulan asap yang keluar dari bawah tiang lampu di Jalan Raya Bogor, Kota Depok.

Pantauan JPNN di lokasi, asap itu berada di trotoar Jalan Raya Bogor. Tampak asap terus-menerus keluar dari bawah tiang lampu.

Asap tersebut pun berbau belerang. Warga dan petugas kemudian sempat mengukur suhu asap tersebut, dan ternyata miliki suhu yang tinggi.

Salah satu pemilik toko, Evik mengatakan bahwa awalnya dia tahu dari tantenya bahwa ada asap yang keluar dari bawah tiang lampu yang berada di depan toko miliknya.

“Saya dikabarin tante saya 'Ini ada asap keluar coba tolong dicek, apa ada yang konslet atau gimana',” ucapnya.

Karena penasaran, dirinya juga mencoba mengukur suhu di lokasi tersebut.

Ketika dicek, ternyata suhunya mencapai 70 derajat celcius.

“Karena saya enggak ngerti, saya iseng ambil termometer. Saya ukur panasnya, ternyata panas sampai 70 derajat, setelah itu saya bingung mau lapor ke mana,” terangnya.