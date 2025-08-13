Rp104 Miliar Disiapkan Pemkab Bogor untuk Perbaikan Jalan Parungpanjang

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan perbaikan tujuh ruas jalan utama di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor akan dimulai setelah proses lelang selesai.

Dari tujuh ruas tersebut, beberapa sudah memiliki pemenang lelang sehingga pekerjaan dapat dimulai tanpa menunggu semua paket tuntas.

“Bisa langsung jalan, tidak harus menunggu semuanya,” kata Ajat.

Menurut dia, pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan bertahap dengan sistem separuh badan jalan dikerjakan sementara sisi lainnya digunakan untuk lalu lintas.

Mekanisme itu disepakati masyarakat Parungpanjang dan pelaku usaha transporter agar pembangunan berjalan beriringan dengan aktivitas warga.

Pengaturan lalu lintas, kata Ajat, mencakup lokasi parkir truk, jam operasional, hingga pengalihan arus. Truk tidak diperkenankan melintas di sisi jalan yang sedang diperkuat untuk mencegah kerusakan pada proses penguatan beton.

“Pengecoran juga akan dilakukan malam hari agar daya muai beton stabil,” ujar dia.

Pekerjaan tahap awal ditargetkan mulai bergerak pada September 2025.