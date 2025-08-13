50 Anggota Paskibraka Kabupaten Bekasi Mulai Jalani Pemusatan Latihan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bekasi mulai menjalani pemusatan pendidikan dan latihan yang dipusatkan di Balai Latihan Kerja Tambun Utara, sebelum menjalankan tugas mulia mengibarkan Bendera Merah Putih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi secara resmi membuka kegiatan pemusatan latihan tersebut melalui sistem asrama untuk memaksimalkan pembinaan serta pembentukan karakter para peserta.

"Pemusatan ini kami rancang dengan pola seperti asrama di BLK Tambun Utara agar para anggota Paskibraka dapat fokus berlatih dan berinteraksi langsung dengan para pelatih, pembina, dan senior mereka. Saya lihat semangat mereka luar biasa," katanya.

Ia mengatakan pembinaan ini tidak hanya bertujuan mempersiapkan anggota Paskibraka agar tampil maksimal pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI tetapi juga ajang membentuk generasi muda berkarakter, disiplin dan siap menjadi pemimpin di masa depan.

"Saya yakin dan percaya, dengan doa dan dukungan semua pihak, pelaksanaan di hari H akan berjalan lancar, sukses dan penuh makna. Kegiatan ini juga menjadi cikal bakal lahir bibit-bibit pemimpin, baik di tingkat daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional," ucapnya.

Dirinya juga berpesan agar seluruh anggota Paskibraka dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengasah kemampuan, memperkuat mental serta menanamkan rasa tanggung jawab, tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga melainkan juga bagi kemajuan Kabupaten Bekasi.

"Harapan kami mereka dapat berkontribusi di masa depan, menjadi pribadi yang berhasil dan membawa kebahagiaan, dunia maupun akhirat," katanya.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi Asep Buchori menambahkan 50 anggota Paskibraka Kabupaten Bekasi telah menjalani masa persiapan intensif menjelang peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Bekasi dan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.