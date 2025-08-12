Kedai Budak Lembur Kang Andi: Tempatnya Bikin Plong Enggak Bikin Kantong Bolong!

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Lupakan sejenak kafe-kafe di pusat Kota Bogor yang seringkali membuat kantong menjerit. Saat tren nongkrong estetik identik dengan harga selangit, sebuah gebrakan inspiratif justru muncul dari pelosok Bogor Barat.

Di tengah hiruk pikuk Jalan Raya Cibadak, Ciampea, hadir sebuah kedai yang membuktikan bahwa nongkrong keren tak harus mahal, dan yang terpenting, punya misi sosial yang kuat.

Namanya Kedai Budak Lembur Kang Andi. Dari luar, tempat ini memancarkan vibe kafe kekinian yang nyaman. Namun di baliknya, ada sebuah cerita tentang pemberdayaan, kreativitas anak muda desa dan perjuangan melawan angka pengangguran.

Vibe Kafe, Harga Warung Kopi, Konsep yang Memikat

Kedai Budak Lembur menawarkan sebuah anomali yang menyenangkan. Tempatnya didesain untuk menjadi spot nongkrong, diskusi, atau bahkan bekerja yang nyaman.

Namun, ketika melihat daftar menu, Anda akan terkejut. Harganya setara dengan warung kopi (warkop) pada umumnya.

Inilah yang menjadi daya tarik utamanya:

Dikelola Anak Muda Kreatif

Kedai ini adalah salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Cibadak) yang sepenuhnya dikelola oleh energi dan kreativitas anak-anak muda setempat.

Target Pasar Luas

Meski berjiwa muda, kedai ini membuka pintunya untuk semua kalangan, dari pelajar hingga orang tua.