3 Atlet Selancar Ombak Asal Depok Bawa Pulang 4 Medali di Kejuaraan Internasional

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tiga atlet selancar ombak asal Kota Depok berhasil mengukir prestasi membanggakan pada Kejuaraan Surfing Internasional yang berlangsung di Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat, 8–10 Agustus 2025.

Pada ajang yang diikuti 140 peserta dari tujuh negara ini, mereka meraih tiga medali perak dan satu medali perunggu.

Ketiga atlet tersebut, adalah Tedi Kurniadi, Iis Trisnawati dan Monik Indriani.

Baca Juga: Supian Suri Dorong PAD Depok Lewat Sektor Pajak dan Retribusi Daerah

Mereka tampil di kategori longboard putra, longboard putri dan shortboard putri.

Ketua Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Kota Depok, Fajar Satrio mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah, tiga atlet selancar ombak Kota Depok berhasil meraih empat medali pada ajang internasional Batu Karas. Prestasi ini tidak lepas dari dukungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok dan doa seluruh pengurus cabang olahraga,” ucapnya.

Baca Juga: Damkar Bantu Bersihkan Lumpur Pascabanjir di Villa Pamulang Depok

Fajar menambahkan, meski target medali emas belum tercapai, hasil ini akan menjadi evaluasi sekaligus motivasi untuk tampil lebih baik pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Depok, Herry Suprianto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet, pelatih, dan pengurus PSOI Kota Depok.