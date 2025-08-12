Melalui Operasi Katarak Gratis, Srikandi Jasa Tirta II Berikan Kebahagiaan untuk Masyarakat

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Perum Jasa Tirta II (PJT II) sebagai BUMN pengelola sumber daya air nasional memahami bahwa air tidak hanya menopang kehidupan, tetapi juga mengalirkan keberkahan yang luas bagi masyarakat.

Atas kesadaran itu, PJT II mengimplementasikan komitmen kepeduliannya melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang dirancang untuk memberikan manfaat nyata.

Salah satu kegiatan yang dilakukan PJT II melalui para Srikandi PJT II adalah bakti sosial operasi katarak gratis yang dilaksanakan pada Selasa (12/8) yang berlangsung di Klinik Perum Jasa Tirta II, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan wujud bantuan kepada 50 orang warga di sekitar wilayah kerja PJT II untuk mendapatkan kembali penglihatan yang jernih dan berkualitas.

Katarak menjadi salah satu penyebab kebutaan di Indonesia dengan sebagian besar penderitanya berasal dari kalangan menengah ke bawah yang terkendala biaya pengobatan.

Melalui program ini, PJT II menghadirkan layanan kesehatan mata secara gratis, melibatkan tenaga medis berpengalaman, serta dukungan logistik yang memadai.

Kegiatan ini tidak hanya bersifat medis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dengan memberikan kesempatan kepada para penerima manfaat untuk kembali melihat dunia dengan jelas, berinteraksi dengan keluarga, dan menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa hambatan penglihatan.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Imam Santoso, mendukung penuh kegiatan kemanusiaan dari Srikandi PJT II ini dengan menekankan bahwa keberadaan PJT II di tengah masyarakat bukan hanya sebatas sebagai penyedia layanan air baku dan pengelola infrastruktur sumber daya air, melainkan juga sebagai mitra yang peduli pada kualitas hidup warganya.