Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi Siap Dibangun September 2025

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pembangunan gedung sarana pendidikan program Sekolah Rakyat untuk Kabupaten Bekasi dimulai pada September 2025 menyusul persetujuan penetapan lahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

"Tim dari Kementerian PU telah melihat langsung kondisi lahan yang kami siapkan. Dari hasil peninjauan, lahan tersebut dinilai sangat layak dan sesuai untuk dibangun Sekolah Rakyat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi pada Selasa (12/8).

Ia mengatakan pembangunan sekolah terpadu berkonsep pendidikan formal serta karakter itu berlokasi di atas lahan fasilitas sosial dan umum milik pengembang Delta Mas seluas 7,6 hektare yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.

"Sekolah Rakyat ini akan dikembangkan menjadi sekolah berkonsep boarding school dengan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA," katanya.

Pihaknya tengah menyempurnakan sejumlah persyaratan administratif yang dibutuhkan agar proses pembangunan dapat segera dimulai dengan target bulan depan telah memasuki tahap awal.

Menurut dia keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu.

Dedy menegaskan bahwa program ini selaras dengan amanat konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Kami mendukung penuh program strategis nasional ini karena menjadi bagian dari cita-cita besar bangsa dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, khususnya fakir miskin dan anak terlantar," katanya.