Supian Suri Dorong PAD Depok Lewat Sektor Pajak dan Retribusi Daerah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri meminta seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor pajak dan retribusi yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

“Kami punya tanggung jawab untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah, khususnya di sektor pajak dan retribusi. Jika pendapatan bisa optimal, Insyaallah akan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Supian menuturkan, kualitas layanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemampuan finansial Pemkot Depok.

Karena itu, dirinya menekankan pentingnya koordinasi antara PD dan Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku pengelola pajak.

“Potensi yang ada di Depok harus terus digali. Jika pendapatan sudah mencapai target, jangan lantas berpuas diri. Lakukan evaluasi secara berkala agar PAD terus meningkat,” terangnya.

Dirinya berharap, melalui rakor dapat tercipta keselarasan antara potensi dan pengenaan pajak yang pada akhirnya berujung pada peningkatan PAD.

Nantinya, dia berharap hasil rakor juga dapat menjadi rekomendasi dalam pengambilan kebijakan.

“Kebijakan khusus belum diambil. Rapat ini justru digelar untuk mendapatkan masukan, saran, dan strategi yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, sekaligus mengontrol mekanisme penerimaan agar tidak ada loss atau kebocoran pendapatan,” tandasnya. (mcr19/jpnn)