Polrestabes Bandung Sediakan Pangan Murah untuk Warga

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung menyediakan berbagai sembako dengan harga yang terjangkau dalam program Gerakan Pangan Murah.

Gerakan Pangan Murah ini digelar di halaman Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa dan berlangsung hingga 16 Agustus 2025.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Polri dan Bulog dalam menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

"Gerakan ini merupakan program dari pemerintah. Kami bantu masyarakat untuk membeli pangan berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau dari Bulog," kata Budi ditemui di Mapolrestabes Bandung, Selasa (12/8/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Polrestabes Bandung menyediakan beras medium seharga Rp11.000 per kilogram. Masyarakat bisa membeli dalam kemasan 5 kilogram seharga Rp55.000 per kantong.

Namun, pembelian dibatasi maksimal dua kantong per orang dengan menunjukkan KTP sebagai syarat administrasi.

"Setiap orang hanya diperbolehkan membeli dua kantong. Cukup tunjukkan KTP, dan langsung bisa dilayani,” jelasnya.

Selain penjualan beras murah, bazar sembako lainnya juga digelar di lokasi yang sama. Berbagai kebutuhan pokok seperti daging, sayuran, dan bahan pangan lainnya turut ditawarkan dengan harga lebih rendah dari pasaran.