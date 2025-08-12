Damkar Bantu Bersihkan Lumpur Pascabanjir di Villa Pamulang Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Petugas UPT Damkar Bojongsari turut membantu warga Perumahan Villa Pamulang, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok membersihkan lumpur akibat banjir.

Diketahui, banjir terjadi akibat tanggul yang jebol pada Minggu (10/8).

Komandan Regu (Danru) UPT Damkar Bojongsari, Ammar mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait akses jalan yang tertutup lumpur tebal.

“Kami melakukan penyisiran dan pembuangan lumpur supaya jalan protokol kembali bersih dan bisa dilalui,” ucapnya, Selasa (12/8).

Dirinya menuturkan, pembersihan dilakukan menggunakan dua unit mobil damkar, masing-masing berkapasitas 1.000 liter dan 3.500 liter air, dengan total empat personel yang dikerahkan.

“Sejak Minggu malam kami sudah ikut membantu warga di lokasi belakang. Pagi ini banjir datang lagi membawa lumpur baru, jadi kami fokus membersihkan jalan utama,” ujarnya.

Pihaknya berharap, dengan upaya yang dilakukan ini dapat mempercepat pemulihan pascabanjir.

“Ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan akses warga pascabanjir dan membuat jalan steril dari lumpur agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” tandasnya. (mcr19/jpnn)