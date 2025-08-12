Rangkaian HUT ke-80 RI di Kota Depok Bakal Diwarnai Penampilan Pasha Ungu

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok siap menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT ke-80 RI dengan kemasan yang meriah, penuh semangat nasionalisme, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Panitia Peringatan HUT RI ke-80 tingkat Kota Depok, Nuraeni Widayatti mengatakan, tahun ini menjadi momen istimewa untuk menguatkan rasa persatuan sekaligus menghadirkan kegiatan yang benar-benar dirasakan langsung oleh warga.

“Kami tidak hanya ingin menyelenggarakan upacara seremonial, tetapi juga membawa semangat kemerdekaan hadir dalam kehidupan warga Depok secara nyata," ucapnya.

"Mulai dari pelayanan kesehatan gratis, kegiatan sosial, hingga hiburan rakyat, semuanya kami rancang agar seluruh elemen masyarakat bisa berpartisipasi dan merasakan manfaatnya,” sambungnya.

Rangkaian perayaan, telah dimulai sejak awal Agustus 2025 dengan Gebyar Beberes Kampung yang berlangsung pada 4 hingga 8 Agustus.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, pada 5–7 Agustus, dilakukan sterilisasi 150 ekor kucing jantan lokal di Selasar Gedung Dibaleka 2.

Wali Kota Depok turut mendukung kemeriahan, dengan menggelar Turnamen dan Charity Golf Series pada 7 Agustus di Jagorawi Golf & Country Club.

Suasana semarak semakin terasa pada 10 Agustus, ketika Pemerintah Kota akan membagikan bendera merah putih kepada masyarakat.