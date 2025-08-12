JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Rangkaian HUT ke-80 RI di Kota Depok Bakal Diwarnai Penampilan Pasha Ungu

Rangkaian HUT ke-80 RI di Kota Depok Bakal Diwarnai Penampilan Pasha Ungu

Selasa, 12 Agustus 2025 – 13:45 WIB
Rangkaian HUT ke-80 RI di Kota Depok Bakal Diwarnai Penampilan Pasha Ungu - JPNN.com Jabar
Ilustrasi perayaan dan semarak peringatan HUT RI. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok siap menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT ke-80 RI dengan kemasan yang meriah, penuh semangat nasionalisme, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Panitia Peringatan HUT RI ke-80 tingkat Kota Depok, Nuraeni Widayatti mengatakan, tahun ini menjadi momen istimewa untuk menguatkan rasa persatuan sekaligus menghadirkan kegiatan yang benar-benar dirasakan langsung oleh warga.

“Kami tidak hanya ingin menyelenggarakan upacara seremonial, tetapi juga membawa semangat kemerdekaan hadir dalam kehidupan warga Depok secara nyata," ucapnya.

Baca Juga:

"Mulai dari pelayanan kesehatan gratis, kegiatan sosial, hingga hiburan rakyat, semuanya kami rancang agar seluruh elemen masyarakat bisa berpartisipasi dan merasakan manfaatnya,” sambungnya.

Rangkaian perayaan, telah dimulai sejak awal Agustus 2025 dengan Gebyar Beberes Kampung yang berlangsung pada 4 hingga 8 Agustus. 

Dalam waktu yang hampir bersamaan, pada 5–7 Agustus, dilakukan sterilisasi 150 ekor kucing jantan lokal di Selasar Gedung Dibaleka 2. 

Baca Juga:

Wali Kota Depok turut mendukung kemeriahan, dengan menggelar Turnamen dan Charity Golf Series pada 7 Agustus di Jagorawi Golf & Country Club.

Suasana semarak semakin terasa pada 10 Agustus, ketika Pemerintah Kota akan membagikan bendera merah putih kepada masyarakat. 

Pemkot Depok menggelar serangkaian kegiatan pada HUT ke-80 RI, mulai dari upacara bendera, pemeriksaan kesehatan, dan malam puncak dimeriahkan oleh Pasha Ungu
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok rangkaian HUT RI hut ke-80 RI rangkaian kegiatan pasha ungu band ungu kota depok perayaan hut ri peringatan hut ri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU