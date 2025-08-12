Dedi Mulyadi Ungkap Hambatan Investasi di Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal sejumlah persoalan yang masih menghambat masuknya investasi ke wilayahnya.

Dedi mengatakan, hambatan itu banyak terjadi di tahap perizinan dan pembebasan lahan.

“Problem investasi itu ya izin lokasi, IUP, UKL, UPL. Di situ biasanya macet. Apalagi UKL – UPL seringkali jadi masalah karena antre di OSPS. Antrean digeser-geser, nanti bisa jadi temuan,” kata Demul di Bandung, Selasa (12/8/2025).

Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa kepala daerah harus turun tangan langsung menyelesaikan hambatan di lapangan.

“Yang kayak gini perlu kecerdasan pemimpin. Gubernur dan bupati harus bisa koordinasi supaya investasi nggak mandek,” tegasnya.

Selain soal izin, Dedi juga mengungkap masalah klasik dalam pembebasan lahan. Ia menyebut harga tanah seringkali melonjak drastis saat investor sedang dikejar tenggat waktu pembangunan.

“Awalnya masyarakat mau jual tanah 200-300 ribu. Begitu tinggal 20 hektare dan perusahaan butuh cepat, harganya bisa loncat ke 3-4 juta. Ini perlu pendekatan langsung,” ujarnya.

Dedi mengaku kerap bersurat atau langsung bertemu warga untuk menjelaskan pentingnya investasi.