Dedi Mulyadi Janjikan Kepulangan Puluhan Pekerja asal Jabar Korban Penindasan di Batam

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan komitmen untuk melindungi setiap warganya tanpa pandang bulu.

Teranyar, Dedi Mulyadi berjanji akan memulangkan puluhan pekerja asal Jawa Barat di Batam. Pemulangan ini bukan tanpa alasan, para pekerja asal Jabar itu mengaku mengalami penindasan dan tak menerima gaji selama bekerja.

Janji itu disampaikan Dedi melalui unggahannya di media sosial, menanggapi permintaan tolong seorang pekerja bernama Chandra.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Dedi Mulyadi menyebut ada puluhan orang warga Jabar di Batam yang kesulitan pulang karena tidak memiliki biaya.

“Buat saudaraku, sahabatku, dulur kuring, dulur aing, insyaallah kita akan segera tangani," ucap Dedi Mulyadi, Selasa (12/8/2025).

Dedi pun berencana untuk menghubungi perwakilan korban secara langsung dan menjanjikan kepulangan ke Jawa Barat.

"Nanti jam 10–15 menit saya akan menghubungi Bapak dan kita selesaikan seluruh problem Bapak. Kesusahan Bapak di Batam dan Bapak warga Jabar akan kami selesaikan. Bapak bisa pulang kembali ke keluarganya,” kata Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, melalui video TikTok, Chandra yang mengaku sebagai warga Jawa Barat meminta perlindungan kepada Dedi Mulyadi.