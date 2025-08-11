Irit Bahan Bakar, Chery Tiggo Cross CSH Hybrid & Sport Dibanderol Rp300 Jutaan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Produsen otomotif asal Tiongkok, Chery kembali memperkenalkan unit terbarunya untuk masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya.

Dua kendaraan terbaru yang diluncurkan yakni Cherry Tiggo Cross CSH Hybrid dan Tiggo Cross Sport 1,5T dipamerkan di Paris van Java (PVJ) mal pada Senin (11/8/2025).

Head of Brand Marketing Department PT Chery Sales Indonesia Rifkie Setiawan mengatakan, Kota Bandung dipilih sebagai lokasi peluncuran perdana di luar Jakarta, karena karakteristiknya sebagai episentrum gaya hidup modern dan pusat industri kreatif.

Baca Juga: Polisi Tetapkan 3 Tersangka dalam Kasus Penemuan Mayat di Cipatik Bandung

“Bandung memiliki potensi pasar yang sangat baik. Masyarakatnya yang dinamis dan modern sangat sesuai dengan karakter Chery Tiggo Cross CHS Hybrid dan Sport 1,5T yang merepresentasikan gaya hidup urban untuk berpadu harmonis dengan fungsi dan prestise,” kata Rifkie dalam konferensi pers di Bandung, Senin (11/8/2025).

Rifkie menjelaskan, kehadiran Tiggo Cross CSH Hybrid tidak hanya memperluas opsi lini Tiggo Cross Series, melainkan juga memperkuat portofolio teknologi Chery Super Hybrid (CSH) sebagai inovasi pionir di segmen kendaraan ramah lingkungan dengan energi terbarukan (NEV).

“Tersemat mesin hybrid Acteco G4G15B generasi terbaru yang memadukan mesin ICE 1.498 cc, dengan motor listrik sebagai penggerek utama yang sanggup mengedepankan tenaga 204 PS dan torsi 310 Nm,” jelasnya.

“Mesin berteknologi Strong Hybrid ini didedikasikan untuk memaksimalkan efisiensi energi dengan thermal efficiency hingga 39,5%,” lanjutnya.

SUV Crossover ini juga dilengkapi motor listrik kedua yang berfungsi sebagai generator untuk mengisi baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berkapasitas 1,8 KWh.