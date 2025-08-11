Innalillahi! Pegawai DLH Kota Bogor Tewas Tertimbun Longsoran Sampah di TPA Galuga

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Agus Haris Mulyana meninggal dunia setelah tertimbun longsor di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Galuga, Kabupaten Bogor pada Senin (11/8).

Agus Haris Mulyana merupakan PNS dengan golongan Penata Muda III/a, yang bertugas di UPTD Pengolahan Sampah DLH Kota Bogor.

Sosok yang dikenal berdedikasi ini tengah mengoperasikan alat berat saat musibah terjadi.

Baca Juga: Regenerasi Kader Muda PPP Hingga Pendidikan Politik Jadi Program Prioritas GMPI Kota Bogor

Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor terjadi usai kawasan Galuga diguyur hujan deras sejak Minggu sore hingga malam.

Guyuran hujan membuat tumpukan sampah menjadi tidak stabil hingga akhirnya longsor menimpa alat berat yang sedang dioperasikan korban.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa atas meninggalnya Agus Haris Mulyana di TPA Galuga, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, kecelakaan kerja ini menimpa tiga orang dengan kondisi satu orang meninggal dunia dan dua lainnya selamat.

Saat kejadian ketiganya sedang melaksanakan pekerjaanya di area tersebut.