TMA Katulampa Normal, Warga Depok Diimbau Waspada Hujdan Lokal

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tinggi Muka Air (TMA) Bendung Katulampa pada Senin (11/8) sekira pukul 12.00 WIB tercatat berada di level normal, yakni 20 cm.

Kepala Petugas Jaga Bendung Katulampa, Andi Sudirman mengatakan, meskipun pada akhir pekan lalu TMA sempat naik hingga 100 cm akibat hujan di wilayah hulu Kota Bogor, kondisi saat ini sudah kembali normal.

Namun, dirinya tetap mengingatkan warga, khususnya yang tinggal di dekat aliran sungai atau daerah cekung, untuk waspada terhadap potensi hujan lokal yang dapat berdampak ke wilayah Depok hingga Jakarta.

“Harapan saya, warga Depok tetap waspada dan siaga, terutama jika hujan turun di wilayah hulu seperti Bogor,” ucapnya.

“Siapkan koordinasi di wilayah masing-masing, jaga keselamatan keluarga dan lingkungan sekitar,” sambungnya.

Selain itu, Andi juga mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan sungai dan saluran air dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Tolong jaga sungai dan saluran air. Jangan buang sampah ke sungai. Kita juga harus bersama-sama menjaga sumber daya air di wilayah kita,” tandasnya. (mcr19/jpnn)