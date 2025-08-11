Rp25 Miliar Digelontorkan Pemerintah untuk Program Beasiswa Karawang Cerdas

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyebutkan Program Beasiswa Karawang Cerdas telah menjangkau lebih dari 18 ribu penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan selama dua tahun terakhir.

Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah (Sekda) Pemkab Karawang, Irlan Suarlan menyampaikan beasiswa yang bersumber dari APBD Karawang ini menyasar para pelajar dan mahasiswa.

Pada tahun ini, kata dia, anggaran untuk Program Beasiswa Karawang Cerdas mencapai Rp25 miliar. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp20 miliar.

Ia mengatakan peningkatan anggaran dilakukan untuk memperluas jangkauan penerima, terutama pelajar dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera.

"Peningkatan anggaran ini akan difokuskan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Kami juga akan menerapkan sistem seleksi baru agar bantuan lebih tepat sasaran," katanya.

Menurut dia, selama dua tahun terakhir Program Beasiswa Karawang Cerdas telah menjangkau lebih dari 18 ribu penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan.

Pada tahun 2023 jumlah penerima beasiswa tercatat sebanyak 9.275 orang, yang terdiri atas 22 siswa SD, 413 siswa SMP, 6.695 siswa SMA, dan 2.145 mahasiswa S1.

Penerima beasiswa tingkat SD, SMP, dan SMA, menerima Rp1 juta per siswa. Sedangkan penerima dari mahasiswa mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp6 juta per orang.