Supian Suri Targetkan Pembentukan BPBD Kota Depok Bisa Direalisasikan di 2027 Mendatang

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan Depok baru akan memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 2027 mendatang.

Atas dasar hal itu, saat ini penanganan bencana di Kota Depok masih dilakukan Dinas Pemadam Kebakaranan (Damkar) dan Penyelamatan.

“Itu insyallah 2027 kita sudah bisa punya BPBD,” ucapnya, Senin (11/8).

Dirinya menuturkan, hal tersebut sesuai dengan kajian yang ada.

"Itu semua berdasarkan kajian dari Perda yang ada, kemudian setelah semuanya sesuai dengan ketentuan kami juga akan usulkan ke DPRD," ujarnya.

Kemudian, Supian menjelaskan, nantinya akan ada dinas yang dipecah untuk merealisasikan BPBD.

"Nanti akan ada dinas yang dipecah dua, ada juga kajian untuk menggabung. Semua itu insyallah baru terealisasi di 2027,” tandasnya. (mcr19/jpnn)