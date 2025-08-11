485 KK Jadi Korban Banjir di Villa Pamulang Depok

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 14:30 WIB
Wali Kota Depok, Supian Suri saat meninjau tanggul yang jebol di Villa Pamulang, Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri meninjau tanggul yang jebol hingga mengakibatkan banjir di Villa Pamulang, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pada Senin (11/8).

Dirinya menuturkan bahwa ada 9 RT yang terdampak akibat tanggul yang jebol.

“Iya memang ada turap yang jebol, ada 9 RT yang terdampak. Jumlahnya 485 KK,” ucapnya.

Supian menjelaskan, bahwa lokasi tanggul jebol memang merupakan daerah yang rendah.

“Turap akan segera kami perbaiki, saya minta lebih permanen karena pernah jebol dan selalu di titik yang sama jebolnya,” jelasnya.

Terkait relokasi warga, dia menuturkan sepertinya itu tidak dilakukan.

“Kalau relokasi sepertinya tidak ya, upaya kami menyelesaikan turap yang jebol ini. Karena kalau relokasi bukan hal yang mudah, kemudian warga belum tentu mau, lalu mau relokasi kemana juga dengan jumlah warga yang banyak,” ungkapnya.

“Semoga kami segera bisa menyelesaikan turap, sehingga tidak terjadi lagi jal seperti ini,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

