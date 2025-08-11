Akibat Tanggul Jebol Perumahan Villa Pamulang Depok Terendam Banjir
jabar.jpnn.com, DEPOK - Hujan deras yang melanda Kota Depok sejak beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik, salah satunya di Villa Pamulang, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.
Diketahui, banjir di lokasi tersebut sudah terjadi sejak Minggu (10/8).
Salah satu warga, Junet mengatakan, banjir yang terjadi hingga hari ini diakibatkan adanya tanggul yang jebol.
“Kemarin tiba-tiba tanggul ambruk. Karena posisinya air meluap, tanggul enggak kuat, jadi jebol,” ucapnya, Senin (11/8).
Dirinya menuturkan ketinggian air mencapai sekitar 2 meter.
“Ketinggian air sekitar 2 meteran,” tuturnya.
Bahkan pagi ini dia menyebut air kembali tinggi.
“Tadi jam setengah 6 air sudah naik lagi,” jelasnya.
Warga Villa Pamulang Kota Depok terdampak banjir akibat tanggul yang jebol akibat hujan deras
