Arahan Khusus Presiden Prabowo kepada Jenderal Budi Revita

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Jenderal Tandyo Budi Revita mengaku mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto seusai dilantik sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (Wapang TNI) pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan di Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).

Salah satu tugasnya adalah mengenai kesiapsiagaan operasional prajurit TNI di setiap waktu.

"Ya tentunya ada penekanan khusus bagi saya bagaimana bisa TNI siap siaga, siap operasional kapanpun," kata Tandyo, dikutip Senin (11/8).

Baca Juga: 8 Warga Kabupaten Bandung Serentak Berangkat Umrah Gratis dari BTPN Syariah

Terkait pengukuhannya sebagai wakil panglima, Tandyo mengungkapkan harapan untuk bisa membantu panglima, dalam memperkuat TNI, secara keseluruhan. Termasuk, dengan pembentukan 6 Komandan Daerah Militer (Kodam) yang baru.

Ia pun menyatakan diri siap untuk mengemban amanah dari posisi baru tersebut.

Hal itu, kata dia, merupakan bagian dari kepatuhannya atas tugas yang dipercayakan negara.

Baca Juga: Presiden Prabowo Berikan Pangkat Kehormatan Kepada 14 Purnawirawan TNi

“Presiden mengangkat saya sebagai wakil panglima tentunya banyak harapan untuk bisa membantu panglima, bisa memperkuat TNI,” ucapnya.

“Saya kan tentara, apapun yg diberikan penugasan saya siap, saya kira itu,” lanjutnya.