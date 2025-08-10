Presiden Prabowo Berikan Pangkat Kehormatan Kepada 14 Purnawirawan TNi

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada 14 purnawirawan TNI sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka selama menjadi prajurit aktif.

Penganugerahan kenaikan pangkat itu dilakukan pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8).

Sebanyak lima orang mendapat penganugerahan menjadi jenderal kehormatan dan enam purnawirawan menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi bintang tiga, yakni:

Jenderal Kehormatan

1. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin

2. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Herindra

Baca Juga: Kemensos Hapus Data 228 Ribu Penerima Bansos yang Bermain Judi Online

3. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Agus Sutomo

4. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) (KKO) Ali Sadikin