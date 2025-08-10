JPNN.com

Presiden Prabowo Berikan Pangkat Kehormatan Kepada 14 Purnawirawan TNi

Minggu, 10 Agustus 2025 – 21:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI dan para kepala staf angkatan tiga matra meninjau pasukan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada 14 purnawirawan TNI sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka selama menjadi prajurit aktif.

Penganugerahan kenaikan pangkat itu dilakukan pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8).

Sebanyak lima orang mendapat penganugerahan menjadi jenderal kehormatan dan enam purnawirawan menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi bintang tiga, yakni:

Jenderal Kehormatan

1. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Sjafrie Sjamsoeddin

2. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Herindra

3. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) Agus Sutomo

4. Jenderal TNI Kehormatan (Purnawirawan) (KKO) Ali Sadikin

