Miliaran Rupiah Siap Digelontorkan Pemkot Bogor Demi Pembangunan Jalan IPAL Kayumanis

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor akan mulai melakukan Pembangunan Jalan di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan titik nol pembangunan jalan dimulai dari seberang Tahu Yun-Yi Salabenda atau persis di samping Gerbang Tol Kayumanis II pada Tol BORR Jalan Sholeh Iskandar yang akan dibangun hingga titik rencana pembangunan IPAL skala kota di Kayumanis.

Jalan yang akan dibangun dengan panjang 1,2 kilometer dengan lebar 15 meter ini akan terkoneksi dengan berbagai akses.

Sehingga, memudahkan aksesibilitas dan mobilitas warga yang akan menuju TPU Kayumanis dan fasilitas publik lainnya.

"Di samping itu, jalan ini juga akan menghubungkan jalur utama Jalan Sholeh Iskandar dengan lokasi rencana pembangunan kampung atlet Kota Bogor," ucap Dedie Rachim saat meninjau akses jalan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, Sabtu (9/8/2025).

Nantinya, ketika jalan ini selesai dibangun seluruhnya dan terkoneksi dengan berbagai lokasi, maka masyarakat yang berada di tengah wilayah Kelurahan Kayumanis tidak akan terisolir, sehingga akses pergerakan ekonomi masyarakat bisa lebih mudah dan berdampak pada potensi-potensi peningkatan ekonomi masyarakat.

Di samping itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga suda melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat untuk rencana pembangunan SMAN 11 Kota Bogor tahun 2026.

"Artinya, penataan kawasan Tanah Sareal khususnya di Kayumanis ini bukan hanya membangun sekolah, tetapi juga akses jalannya, IPAL, dan rencana kampung atlet yang sempat tertunda," ujar Dedie Rachim.