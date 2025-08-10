Pulihkan Ekosistem Sungai, Kementerian LH Gelar Festival Ciliwung 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Lingkungan Hidup menggelar Fesival Ciliwung 2025, dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, Minggu (10/8).

Kegiatan ini digelar Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Kota Depok, PT Pertamina, dan PT PGN Gas Indonesia di kawasan bantaran Ciliwung, Kota Depok.

Festival Ciliwung 2025 menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari lomba arung jeram, penanaman pohon, pelepasan bibit ikan, hingga penyerahan rumah kereta, serta modul biru.

Hal tersebut dilakukan, untuk mendorongan percepatan pemulihan ekosistem Ciliwung.

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani mengatakan, bahwa pentingnya dilakukan pendekatan pentahelix.

“Mengingat Sungai Ciliwung merupakan salah satu sungai sangat penting dan strategis nasional karena melintasi dua provinsi, Provinsi Jawa Barat dan juga melintasi Provinsi DKI Jakarta,”’ucapnya, Minggu (10/8).

Selain itu dirinya menuturkan, bahwa Cilieung memiliki peranan penting, baik berfungsi untuk sumber daya airnya, kemudian juga untuk pengendalian banjirnya, untuk menjaga ekosistem biodiversitas yang ada di sungai baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Jakarta.

“Jadi, langkah-langkah ini harus kami lakukan bersama-sama, tuturnya.