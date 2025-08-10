Peringati HUT ke-80 RI, Dinkes Depok Gelar Pemeriksaan USG Abdomen Gratis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Peringati HUT ke-80 RI, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengadakan layanan Ultrasonography (USG) Abdomen gratis untuk masyarakat.

Pemeriksaan ini mencakup organ penting seperti liver, pankreas, kantung empedu, ginjal, kandung kemih, serta prostat (untuk pria) dan uterus (untuk wanita).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati menjelaskan pelaksanaan dibagi menjadi dua gelombang.

Untuk gelombang pertama, berlangsung pada 19–20 Agustus 2025 bertempat di UPTD Puskesmas Sukmajaya dan UPTD Puskesmas Cimanggis.

"Sementara gelombang dua berlangsung di Aula Teratai, Balai Kota Depok pada 26–27 Agustus 2025 dan 9 September 2025," ucapnya.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui link s.id/DAFTAR-USGABDOMEN25.

Adapun untuk pendaftaran gelombang 1 dibuka pada 8–15 Agustus 2025, sedangkan gelombang 2 pada 18–22 Agustus 2025.

Dalam hal ini, Mary mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti layanan ini.