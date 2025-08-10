Baru 70 Sekolah Rakyat yang Beroperasi dari Terget 159

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf sebut saat ini Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi penuh baru mencapai 70 dari target 159 unit.

Menurutnya hal ini disebabkan ada beberapa sarana prasarana sekolah yang dinilai masih belum siap.

"Kami sampaikan bahwa Sekolah Rakyat sudah beroperasi kurang lebih 70 titik. Insyaallah nanti tanggal 15 (Agustus) akan berada di 100 titik. Kalau nanti sarprasnya sudah siap,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, dari 70 unit Sekolah Rakyat yang beroperasi, sudah tersebar di beberapa daerah. Termasuk, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, serta beberapa daerah lainnya di luar Jawa Barat.

"Nanti pada bulan September akan bertambah lagi di 59 titik. Sehingga, secara keseluruhan nanti akan beroperasi di 159 titik," jelasnya.

Terkait banyak guru dan murid yang mengundurkan diri. Dia menuturkan, bahwa pada dasarnya Sekolah Rakyat tidak bersifat memaksa.

"Kami hormati kalau memang mundur, tetapi kami berusaha untuk mencari penggantinya (untuk guru),” terangnya.

Diketahui, untuk siswa yang mengundurkan diri sebanyak 1,4 persen atau 115 orang. Sedangkan guru, mencapai 9,7 persen.