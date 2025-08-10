JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Baru 70 Sekolah Rakyat yang Beroperasi dari Terget 159

Baru 70 Sekolah Rakyat yang Beroperasi dari Terget 159

Minggu, 10 Agustus 2025 – 11:00 WIB
Baru 70 Sekolah Rakyat yang Beroperasi dari Terget 159 - JPNN.com Jabar
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf sebut saat ini Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi penuh baru mencapai 70 dari target 159 unit.

Menurutnya hal ini disebabkan ada beberapa sarana prasarana sekolah yang dinilai masih belum siap.

"Kami sampaikan bahwa Sekolah Rakyat sudah beroperasi kurang lebih 70 titik. Insyaallah nanti tanggal 15 (Agustus) akan berada di 100 titik. Kalau nanti sarprasnya sudah siap,” ucapnya.

Baca Juga:

Dirinya menuturkan, dari 70 unit Sekolah Rakyat yang beroperasi, sudah tersebar di beberapa daerah. Termasuk, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, serta beberapa daerah lainnya di luar Jawa Barat.

"Nanti pada bulan September akan bertambah lagi di 59 titik. Sehingga, secara keseluruhan nanti akan beroperasi di 159 titik," jelasnya.

Terkait banyak guru dan murid yang mengundurkan diri. Dia menuturkan, bahwa pada dasarnya Sekolah Rakyat tidak bersifat memaksa.

Baca Juga:

"Kami hormati kalau memang mundur, tetapi kami berusaha untuk mencari penggantinya (untuk guru),” terangnya.

Diketahui, untuk siswa yang mengundurkan diri sebanyak 1,4 persen atau 115 orang. Sedangkan guru, mencapai 9,7 persen.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf sebut Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi saat ini yakni 70 dari target 159
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   menteri sosial saifullah yusuf sekolah rakyat pembangunan sekolah rakyat mensos gus ipul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU