Tim SAR Temukan Satu Jasad Awak KM Alpha Jaya 3 Mengapung di Perairan Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Tim SAR berhasil menemukan satu jasad yang diduga merupakan awak KM Alpha Jaya 3 yang terbalik di perairan Karawang.

Jasad itu ditemukan mengapung di tengah lautan pada Jumat (8/8/2025).

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan, jasad yang diduga kuat korban terbaliknya KM Alpha Jaya ditemukan oleh KN Alugara-P114 2.11 nautical mile dari lokasi terbaliknya kapal.

"Saat ini jenazah dievakuasi oleh kapal KN Alugara- P.114 menuju ke Pelabuhan Patimban, Subang. Adapun identitas jenazah korban belum bisa dipastikan dan menunggu proses identifikasi oleh pihak yang berwenang," kata Ade dalan keterangan tertulisnya, Sabtu (9/8).

Sebelumnya tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian terhadap empat awak KM Alpha Jaya yang terbalik saat melakukan perjalanan dengan rute Pelabuhan Muara Angke - Fishing Ground (Laut Jawa) pada Senin (4/8).

Dalam insiden itu, KM Alpha Jaya mengangkut 13 awak kapal, dan 9 diantaranya berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan.

Saat ini upaya pencarian terhadap 3 korban yang masih hilang terus dilakukan.

"Sebelumnya RBB milik Kantor SAR Bandung terus melaksanakan penyisiran dan berkoordinasi secara intens dengan kapal nelayan yang berada di Perairan Cirebon hingga Pelabuhan Karangsong, Indramayu," terang Ade.