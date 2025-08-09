JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Tim SAR Temukan Satu Jasad Awak KM Alpha Jaya 3 Mengapung di Perairan Karawang

Tim SAR Temukan Satu Jasad Awak KM Alpha Jaya 3 Mengapung di Perairan Karawang

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 15:01 WIB
Tim SAR Temukan Satu Jasad Awak KM Alpha Jaya 3 Mengapung di Perairan Karawang - JPNN.com Jabar
Tim SAR Bandung mengevakuasi jasad diduga awak KM Alpha 3 Jaya yang terbalik di perairan Karawang. Foto: doc. Kantor SAR Bandung

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Tim SAR berhasil menemukan satu jasad yang diduga merupakan awak KM Alpha Jaya 3 yang terbalik di perairan Karawang. 

Jasad itu ditemukan mengapung di tengah lautan pada Jumat (8/8/2025).

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan, jasad yang diduga kuat korban terbaliknya KM Alpha Jaya ditemukan oleh KN Alugara-P114 2.11 nautical mile dari lokasi terbaliknya kapal.

Baca Juga:

"Saat ini jenazah dievakuasi oleh kapal KN Alugara- P.114 menuju ke Pelabuhan Patimban, Subang. Adapun identitas jenazah korban belum bisa dipastikan dan menunggu proses identifikasi oleh pihak yang berwenang," kata Ade dalan keterangan tertulisnya, Sabtu (9/8). 

Sebelumnya tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian terhadap empat awak KM Alpha Jaya yang terbalik saat melakukan perjalanan dengan rute Pelabuhan Muara Angke - Fishing Ground (Laut Jawa) pada Senin (4/8).

Dalam insiden itu, KM Alpha Jaya mengangkut 13 awak kapal, dan 9 diantaranya berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan.

Baca Juga:

Saat ini upaya pencarian terhadap 3 korban yang masih hilang terus dilakukan.

"Sebelumnya RBB milik Kantor SAR Bandung terus melaksanakan penyisiran dan berkoordinasi secara intens dengan kapal nelayan yang berada di Perairan Cirebon hingga Pelabuhan Karangsong, Indramayu," terang Ade.

Tim SAR berhasil menemukan satu jasad yang diduga merupakan awak KM Alpha Jaya 3 yang terbalik di perairan Karawang. 
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kantor sar bandung tim sar bandung KM Alpha Jaya 3 kapal terbalik awak kapal jasad awak kapal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU