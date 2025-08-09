Kapuspen Berikan Kisi-kisi Sosok Wakil Panglima TNI yang Akan Dilantik Presiden Prabowo

JPNN.com

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 11:40 WIB
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - TNI akan melaksanakan Upacara Gelar Pasukan dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto pun akan turut melantik Wakil Panglima (Wapang) TNI yang sudah 25 tahun kosong itu. 

Pertanyaan tentang siapa sosok yang akan mengisi posisi tersebut pun muncul ke publik. Namun, pihak TNI masih enggan mengungkapkan hingga nanti waktu pengukuhan dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia. 

"Biarkanlah beliau saat dilantik Pak Presiden, inilah Wakil Panglima TNI, yang jelas Wakil Panglima akan diisi sesuai dengan Perpres yang baru, Perpres 84 Tahun 2025 sebagai revisi Perpres Nomor 66 Tahun 2109," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi di Pusdiklapassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, dikutip Sabtu (9/8). 

Spekulasi publik salah satunya mengarah Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Tandyo Budi Revita. Saat gladi bersih upacara kemarin, sosok Wakasad diketahui hadir di lokasi.

Namun, saat disinggung soal ini, Kristomei mengaku belum dapat mengonfirmasinya.

“Saya belum melihat hitam diatas putih, tapi saat gladi tadi bapak Wakasad yang hadir di situ. Kita lihat nanti saat akan disematkan oleh bapak presiden,” ungkap dia. 

Kendati begitu, ia memastikan bahwa posisi Wakil Panglima akan diisi oleh perwira tinggi TNI dengan pangkat bintang 4.

