8 Warga Kabupaten Bandung Serentak Berangkat Umrah Gratis dari BTPN Syariah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Bank BTPN Syariah terus menunjukkan komitmennya melayani masyarakat inklusi dengan menghadirkan akses keuangan untuk masyarakat yang belum tersentuk layanan perbankan formal.

Selain akses keuangan, BTPN Syariah juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Fokus utama Bank adalah mendampingi perempuan prasejahtera agar memiliki pembiayaan yang sesuai, pengetahuan yang relevan, serta kesempatan untuk tumbuh dan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Rutin Sentra (PRS) atau kumpulan yang dilakukan setiap dua minggu sekali.

Dalam pertemuan ini, BTPN Syariah tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga akses pengetahuan dan pendampingan dari Community Officer (CO).

Melalui pendekatan ini, Bank membangun empat perilaku unggul nasabah yang menjadi fondasi pertumbuhan, yakni Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS).

“Nasabah kami tumbuh dari semangat dan perilaku unggul yang mereka jalani setiap hari. Melalui kumpulan, mereka tidak hanya menabung atau mendapatkan pembiayaan, tetapi juga belajar, berbagi, dan saling menguatkan. BDKS bukan hanya slogan, tetapi merupakan kunci agar masyarakat inklusi semakin berdaya, tumbuh, dan bertahan dalam berbagai situasi,” ujar Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan pertumbuhan nasabah, BTPN Syariah memberikan hadiah umrah gratis kepada sentra yang anggotanya konsisten menjalankan prinsip BDKS, rutin membayar angsuran, dan menginspirasi warga sekitar, salah satunya kepada delapan nasabah Sentra Sindangsari 06 di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Program Umrah Satu Pesawat ini merupakan upaya BTPN Syariah dalam mewujudkan niat baik nasabah lebih cepat.