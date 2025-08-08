47 Perahu Nelayan di Garut Hilang Tersapu Gelombang Tinggi

jabar.jpnn.com, GARUT - Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Garut bersama nelayan melakukan pencarian terhadap puluhan perahu yang dilaporkan hilang karena terbawa arus gelombang tinggi di perairan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Jumlah perahu yang hilang sebanyak 47 perahu. Perahu-perahu tersebut hilang saat disimpan di Pelabuhan Cipunaga, Kecamatan Cibalong," kata Kepala Satpolairud Polres Garut Iptu Aep Saprudin, Jumat (8/8).

Ia menuturkan kondisi cuaca di wilayah perairan selatan Garut cukup tidak bersahabat dengan gelombang yang tinggi, sehingga menyeret sejumlah perahu nelayan yang disimpan di Pelabuhan Cipunaga, Kecamatan Cibalong, Garut, Rabu (6/8).

Baca Juga: Almagari Minta Polisi Periksa Dedi Mulyadi Soal Insiden Maut di Pesta Rakyat Garut

Satpolairud Polres Garut yang mendapatkan informasi pada Kamis (7/8) itu, kata dia, langsung bergerak melakukan pencarian perahu yang terseret arus gelombang di perairan itu.

"Personel Satpolairud Polres Garut membantu nelayan melakukan pencarian perahu yang hilang terseret arus gelombang yang tinggi," katanya.

Ia menyampaikan jajarannya sudah berhasil mengidentifikasi perahu milik siapa saja yang hilang dengan jumlahnya sebanyak 47 perahu dengan nilai kerugian materi masih dihitung.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bantah Ada di Lokasi Kejadian saat Ricuh Pesta Rakyat Berunjung Maut Garut

Perahu nelayan yang hilang itu, kata dia, karena lepas dari tali pancang dan jangkar akibat terhempas gelombang laut akibat cuaca buruk melanda wilayah selatan Garut, beruntung peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa.

"Korban jiwa tidak ada," katanya.