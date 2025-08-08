JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 47 Perahu Nelayan di Garut Hilang Tersapu Gelombang Tinggi

47 Perahu Nelayan di Garut Hilang Tersapu Gelombang Tinggi

Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:00 WIB
47 Perahu Nelayan di Garut Hilang Tersapu Gelombang Tinggi - JPNN.com Jabar
Sejumlah personel Satpolairud dan nelayan melakukan pemantauan untuk mencari perahu yang terbawa arus gelombang laut di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/HO-Satpolairud Polres Garut)

jabar.jpnn.com, GARUT - Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Garut bersama nelayan melakukan pencarian terhadap puluhan perahu yang dilaporkan hilang karena terbawa arus gelombang tinggi di perairan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Jumlah perahu yang hilang sebanyak 47 perahu. Perahu-perahu tersebut hilang saat disimpan di Pelabuhan Cipunaga, Kecamatan Cibalong," kata Kepala Satpolairud Polres Garut Iptu Aep Saprudin, Jumat (8/8).

Ia menuturkan kondisi cuaca di wilayah perairan selatan Garut cukup tidak bersahabat dengan gelombang yang tinggi, sehingga menyeret sejumlah perahu nelayan yang disimpan di Pelabuhan Cipunaga, Kecamatan Cibalong, Garut, Rabu (6/8).

Baca Juga:

Satpolairud Polres Garut yang mendapatkan informasi pada Kamis (7/8) itu, kata dia, langsung bergerak melakukan pencarian perahu yang terseret arus gelombang di perairan itu.

"Personel Satpolairud Polres Garut membantu nelayan melakukan pencarian perahu yang hilang terseret arus gelombang yang tinggi," katanya.

Ia menyampaikan jajarannya sudah berhasil mengidentifikasi perahu milik siapa saja yang hilang dengan jumlahnya sebanyak 47 perahu dengan nilai kerugian materi masih dihitung.

Baca Juga:

Perahu nelayan yang hilang itu, kata dia, karena lepas dari tali pancang dan jangkar akibat terhempas gelombang laut akibat cuaca buruk melanda wilayah selatan Garut, beruntung peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa.

"Korban jiwa tidak ada," katanya.

Sebanyak 47 perahu nelayan hilang karena terbawa arus gelombang tinggi di perairan Kabupaten Garut, Jawa Barat
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   ombak besar gelombang tinggi polres garut Satpolairud garut Pelabuhan Cipunaga kabupaten garut

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU