4.700 Pelamar Berebut 200 Loker di Job Fair Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Job Fair Kota Bogor yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) pada 6-7 Agustus 2025 di Mal BTM berjalan lancar dan sukses.

Sekretaris Disnaker Kota Bogor, Sahib Khan mengatakan pelaksanaan Job Fair ini diikuti dengan tertib oleh para pencari kerja yang hadir sesuai jadwal antrean yang telah diterima saat registrasi online.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan berbagai kebutuhan emergency, di antaranya petugas kesehatan yang disediakan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor untuk mengantisipasi adanya pencari kerja yang dalam kondisi kurang sehat atau membutuhkan penanganan medis.

Hingga hari terakhir pada Kamis (7/8) diperkirakan lebih kurang ada 4.700 orang yang hadir.

"Antusiasnya cukup tinggi. Dilihat dari data yang hadir, tidak hanya warga Kota Bogor tetapi juga dari luar Kota Bogor. Jumlah ?Peserta pencari kerja yang mendaftar 5.300 selama dua hari diprediksi yang hadirnya 4.700," ujarnya.

Job Fair ini, lanjut Sahib, menyediakan 33 perusahaan yang terdaftar dengan rincian 5 perusahaan asal Kota Bogor dan 27 perusahaan luar Kota Bogor serta 1 dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) untuk memberikan peluang kerja ke luar negeri.

"Total keseluruhan dari 33 perusahaan ada 110 jabatan dengan target penyerapan tenaga kerja 200 orang," ucapnya.

Ia menambahkan, bahwa tujuan digelarnya Job Fair ini untuk memudahkan pencari kerja mengakses dan interaksi langsung dengan perusahaan.