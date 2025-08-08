Pemkot Depok Hentikan Pembangunan Perumahan yang Tak Miliki Izin dan Langgar Aturan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hentikan pembangunan perumahan di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok, pada Jumat (8/8).

Hal tersebut dilakukan lantaran perumahan tidak memiliki izin serta menyalahi aturan.

Tim gabungan yang terdiri dari Pemkot Depok, TNI dan Polri langsung mendatangi lokasi dan melakukan penyegelan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty mengatakan, bahwa ini merupakan penertiban peraturan ketertiban umum.

“Dia (perumahan tersebut) melanggar garis sepadan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), kemudian dia sudah membangun tetapi belum ada izinnya, jadi belum ada side plan, belum ada PBG dan juga banyak pelanggaran yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Citra menyebut, bahwa perumahan tersebut saat ini sudah ada beberapa rumah yang terbangun.

“Sudah ada, bahwa kalau enggak salah sudah ada 2 atau 3 yang sudah ditempati,” tuturnya.

Untuk luas lahan perumahan tersebut, Citra mengungkapkan ada sekitar 2 hektare.